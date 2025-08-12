Cônsul-geral dos Emirados Árabes Unidos na Bósnia e Herzegovina apresenta credenciais ao Ministério das Relações Exteriores

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) – Ahmed Saif Al Shamsi apresentou suas credenciais como cônsul-geral dos Emirados Árabes Unidos na Bósnia e Herzegovina a Mirsad Bešić, diretor do Departamento de Protocolo do Ministério das Relações Exteriores da Bósnia e Herzegovina, na sede do ministério, na capital Sarajevo.

Al Shamsi expressou seu orgulho em representar os Emirados Árabes Unidos na Bósnia e Herzegovina e seu compromisso em fortalecer e ampliar as relações bilaterais em diversas áreas.

Por sua vez, Bešić desejou sucesso ao cônsul-geral no desempenho de suas funções para desenvolver e aprofundar as relações em vários setores entre os dois países.

Durante o encontro, as duas partes discutiram áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Bósnia e Herzegovina, além de maneiras de desenvolvê-las para atender aos interesses e às aspirações de ambos os países e de seus povos.