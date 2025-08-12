Ministério da Saúde reforça parceria com hospitais privados para ampliar triagem neonatal no país

DUBAI, 12 de agosto de 2025 (WAM) – O Ministério da Saúde e Prevenção (MoHAP, na sigla em inglês) realizou uma reunião de coordenação com representantes de hospitais privados para discutir formas de aprimorar o programa nacional de triagem neonatal e garantir sua conformidade com os padrões nacionais aprovados, em conformidade com a legislação federal de saúde.

O encontro fez parte do compromisso do ministério de promover a atenção preventiva e alcançar os mais altos padrões de qualidade nos serviços de saúde preventiva. As medidas seguem a resolução do gabinete sobre exames médicos de recém-nascidos e as diretrizes emitidas pelo Setor de Regulação da Saúde, que definem procedimentos, padrões e estrutura regulatória para os exames.

O processo inclui monitoramento contínuo e validação dos testes para assegurar precisão, além de avaliações clínicas e bioquímicas completas. O objetivo é padronizar procedimentos regulatórios e técnicos, garantindo eficiência na detecção precoce de doenças genéticas, hereditárias e outras condições de saúde.

Essas ações contam com o suporte da plataforma digital Riayati, do Programa Nacional Unificado de Registro Médico (NUMR), que reúne um banco de dados integrado e oferece soluções inovadoras para automação e gestão de informações de saúde.

O encontro abordou temas estratégicos, como a análise detalhada da resolução do gabinete que regula a triagem neonatal, incluindo protocolos para o acompanhamento de resultados, verificação de precisão, exames auditivos e detecção de defeitos cardíacos congênitos críticos. Também foram revisadas circulares do Setor de Regulação da Saúde que visam garantir a aplicação unificada dos protocolos em instituições públicas e privadas e ampliar a conscientização sobre a importância desses exames.

O programa é executado por uma rede integrada de hospitais públicos e privados, com laboratórios de referência especializados, e tem como prioridade estratégica proteger a saúde dos recém-nascidos.

O MoHAP ressaltou que a triagem inclui coleta de sangue para exames bioquímicos, avaliação auditiva para identificar perdas de audição, exames cardíacos para detectar defeitos congênitos críticos e outros testes que possam ser incorporados conforme as melhores práticas internacionais.