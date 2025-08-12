EAU e Finlândia assinam memorando para reforçar cooperação em meteorologia e pesquisa polar

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — O diretor-geral do Centro Nacional de Meteorologia (NCM) e presidente da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Abdulla Al Mandous, e o diretor-geral do Instituto Meteorológico da Finlândia (FMI), professor Petteri Taalas, assinaram um memorando de entendimento para ampliar a cooperação em meteorologia e pesquisa polar.

A assinatura ocorreu durante visita oficial de uma delegação do NCM a Helsinque, capital finlandesa, marcando um avanço significativo na colaboração bilateral em meteorologia, estudos polares e desenvolvimento de iniciativas científicas conjuntas, no âmbito da parceria estratégica crescente entre os dois países.

O memorando busca consolidar a cooperação institucional em projetos científicos e operacionais, com foco na troca de experiências e boas práticas, especialmente em pesquisa polar, prioridade na agenda científica dos Emirados. A medida também está alinhada à visão do país por meio do Programa Polar dos Emirados, que prevê a criação de laboratórios de pesquisa no Ártico e na Antártida, reforçando a contribuição do país para a comunidade científica global.

Al Mandous afirmou que o acordo representa “um passo importante para fortalecer as capacidades científicas e de pesquisa dos Emirados em meteorologia e estudos polares”, ressaltando o compromisso em cooperar com parceiros internacionais e desenvolver soluções inovadoras para os desafios ambientais globais.

O documento inclui a integração dos serviços avançados de clima espacial do FMI, que devem ampliar as capacidades de pesquisa, abrir espaço para análises de dados com uso de inteligência artificial e melhorar as previsões operacionais. A parceria também cria aplicações científicas voltadas a setores como agricultura, aviação, navegação marítima e gestão de riscos de desastres.

Durante a visita, Al Mandous participou de reuniões técnicas com autoridades finlandesas para discutir a instalação de laboratórios de pesquisa polar dos Emirados, o desenvolvimento de infraestrutura científica conjunta e o intercâmbio de pesquisadores. As conversas também abordaram o apoio a pesquisas de campo e projetos colaborativos sobre mudanças climáticas e seus impactos.

As discussões incluíram ainda a reforma em andamento na OMM, com ênfase na atualização dos marcos operacionais internacionais e no reforço do financiamento sustentável para agências da ONU, especialmente diante de desafios financeiros que podem comprometer programas essenciais.

Taalas destacou que o memorando oferece “um quadro prático para troca de conhecimentos e lançamento de projetos conjuntos, incluindo estudos polares e serviços de clima espacial, que vão aprimorar as previsões globais e aprofundar a compreensão das mudanças climáticas”.

O acordo reflete a força das relações bilaterais e o compromisso de ambos os países em promover parcerias científicas que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para os esforços globais contra as mudanças climáticas.