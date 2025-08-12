Conselho Nacional Federal e embaixada dos EUA discutem fortalecimento da cooperação parlamentar

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente da Comissão de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (CNA), Ali Rashid Al Nuaimi, reuniu-se com Anne Slack, conselheira política da embaixada dos Estados Unidos em Abu Dhabi, acompanhada de outros diplomatas da missão.

O encontro reafirmou a força das relações bilaterais e a parceria estratégica de longa data entre Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, que já dura mais de cinco décadas.

As duas partes destacaram o rápido avanço da cooperação em áreas como economia, investimentos, energia, defesa e segurança, em linha com as aspirações das lideranças e dos povos de ambas as nações amigas, atendendo aos seus interesses comuns.

A reunião também abordou os mais recentes desdobramentos políticos regionais e globais, além dos esforços conjuntos para promover desenvolvimento, paz e estabilidade em nível regional e internacional.

Os dois lados ressaltaram a importância de ampliar a cooperação parlamentar por meio da diplomacia legislativa, de forma a construir pontes de entendimento e fomentar o diálogo diplomático entre os povos. Essa aproximação reforça parcerias efetivas com atores regionais e internacionais de peso, contribuindo para os esforços políticos voltados à segurança e à estabilidade globais.