EAU realizam 69º lançamento de ajuda e entregam 500 toneladas de alimentos em Gaza

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguem prestando apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza.

O país realizou seu 69º lançamento de ajuda aérea no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, parte da Operação Chivalrous Knight 3, em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha, Itália, Bélgica e França.

O carregamento incluiu quantidades de alimentos essenciais, preparados com o apoio de instituições e entidades beneficentes sediadas nos Emirados, para atender às necessidades dos moradores diante das difíceis condições humanitárias na Faixa.

Além disso, 20 caminhões carregados com aproximadamente 500 toneladas de alimentos entraram em Gaza por meio de passagens terrestres, como parte dos esforços contínuos dos Emirados para garantir o fornecimento de suprimentos vitais por terra e ar.

O volume total de ajuda lançada do ar pelos Emirados já ultrapassa 3.924 toneladas de diversos itens de socorro, incluindo alimentos e suprimentos essenciais, reforçando o compromisso do país em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas iniciativas refletem o papel de liderança dos Emirados no trabalho de assistência internacional, mobilizando esforços regionais e globais e consolidando uma abordagem de doação humanitária para aliviar o sofrimento de populações afetadas em áreas de crise.