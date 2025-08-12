Equipe de combate a incêndios dos Emirados inicia operações contra fogo na Albânia

TIRANA, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Em cumprimento às diretrizes do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoiar os esforços de combate a incêndios florestais na República da Albânia, a equipe especializada de combate a incêndios dos Emirados iniciou a missão nas áreas afetadas para ajudar a extinguir as chamas.

O grupo chegou à Albânia ontem com profissionais qualificados para esse tipo de operação, além de helicópteros, equipamentos e materiais necessários para o combate ao fogo.

Os helicópteros realizaram vários voos sobre as regiões de Petrela e Gramsh, além de outros pontos atingidos pelos incêndios. As equipes emiradenses, equipadas com tecnologia avançada e moderna, participaram das ações de combate mesmo diante de condições climáticas adversas.

Diversos autoridades albanesas envolvidas na operação elogiaram o papel dos Emirados na extinção dos incêndios e sua resposta rápida, destacando a profundidade das relações bilaterais e a contribuição positiva da equipe participante.