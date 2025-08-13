MoFA recebe cópia das credenciais do novo embaixador da Sérvia nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) — Saif Abdulla Al Shamsi, subsecretário adjunto para Assuntos de Protocolo do Ministério das Relações Exteriores, recebeu a cópia das credenciais de Vladimir Maric, embaixador da República da Sérvia nos Emirados Árabes Unidos.

Al Shamsi deu as boas-vindas ao novo embaixador e desejou sucesso no desempenho de suas funções, reafirmando o interesse dos Emirados em fortalecer e ampliar a cooperação com a Sérvia em diversas áreas.

Vladimir Maric manifestou orgulho em representar seu país nos Emirados, elogiando a destacada posição regional e internacional do país sob a liderança do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Os Emirados Árabes Unidos e a República da Sérvia mantêm relações de destaque nos campos político, econômico, de investimentos e cultural. Ambos os países buscam ampliar essa parceria para atender a seus interesses mútuos e promover o desenvolvimento sustentável das duas nações amigas e de seus povos.