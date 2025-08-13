EAU e Egito estudam uso de IA na emissão de fátuas

CAIRO, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente da Autoridade Geral para Assuntos Islâmicos, Doações e Zakat, Omar Habtoor Al Darei, reuniu-se com o xeique Nazir Mohammed Ayyad, grão-mufti da República Árabe do Egito, para discutir formas de ampliar a cooperação, a integração e o intercâmbio de experiências no campo das fátuas entre os dois países.

O encontro ocorreu à margem da conferência A Formação de um Mufti Competente na Era Digital, no Cairo, com a presença de Khalifa Mubarak Al Dhaheri, reitor da Universidade Mohamed bin Zayed de Humanidades, Sabaa Salem Al Kaabi, secretário-geral interino do Conselho de Fátuas dos Emirados, e vários responsáveis de assuntos religiosos de ambas as partes.

As conversas abordaram maneiras de aproveitar as tecnologias digitais e a inteligência artificial para emitir fátuas precisas às comunidades, sobretudo diante dos desafios contemporâneos e das questões complexas que afetam diferentes segmentos da sociedade.