Aeroportos dos Emirados recebem 75,4 milhões de passageiros no 1º semestre de 2025, alta recorde de 5%

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O setor de aviação civil dos Emirados Árabes Unidos registrou crescimento significativo nos principais indicadores de desempenho no primeiro semestre de 2025, com movimento de passageiros, carga aérea e tráfego registrando resultados expressivos que confirmam a força e o desenvolvimento contínuo do setor.

De acordo com os indicadores de desempenho da aviação civil para o período, os aeroportos do país receberam 75,4 milhões de passageiros entre janeiro e junho, ante 71,7 milhões no mesmo período de 2024, alta de 5%. Janeiro foi o mês com maior movimento, com mais de 13,7 milhões de viajantes.

As companhias aéreas nacionais mantiveram sua expansão global no período, lançando voos para 15 novos destinos na Europa, Ásia, África e Oriente Médio, incluindo cidades na Rússia, República Tcheca, Polônia, Armênia, Cazaquistão, Vietnã, Camboja, Turquia, Irã, Egito, Croácia e Etiópia — reforçando a posição dos Emirados como um dos principais hubs de aviação do mundo.

O ministro da Economia e Turismo e presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA), Abdullah bin Touq Al Marri, afirmou: “Graças às diretrizes de nossa liderança, os Emirados continuam a ampliar seu papel como centro internacional de aviação, alcançando taxas de crescimento sem precedentes impulsionadas por iniciativas e estratégias nacionais inovadoras. Isso fortalece de forma significativa a competitividade e a liderança do país neste setor vital, que hoje é um pilar para o crescimento econômico, a diversificação de receitas e o apoio ao comércio, turismo, investimento e geração de empregos”.

O diretor-geral da GCAA, Saif Mohammed Al Suwaidi, disse que os indicadores positivos mostram a força da infraestrutura de aviação e a eficácia dos esforços integrados de todos os parceiros — aeroportos, companhias aéreas e prestadores de serviços de navegação aérea. Ele destacou que a capacidade total de passageiros dos aeroportos do país já supera 160 milhões por ano.

No detalhe, o tráfego aéreo registrou 531 mil movimentos no semestre, alta de 6,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram quase 500 mil. Riade, Jeddah, Kuwait, Mumbai e Bahrein foram os destinos mais movimentados em voos semanais de e para os Emirados.

No transporte de carga, o volume processado nos aeroportos superou 2,2 milhões de toneladas, aumento de 4,74% sobre o mesmo período do ano anterior, com as companhias nacionais respondendo por 67% do total.