EAU realizam 70º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza

GAZA, 13 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos continuam prestando apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza. Nesta quarta-feira, foi realizado o 70º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, parte da Operação Cavaleiro Galante 3, em cooperação com o Reino Hachemita da Jordânia e com a participação de Alemanha, Itália, Bélgica e França.

O carregamento incluiu quantidades de suprimentos alimentícios essenciais, preparados com o apoio de instituições e entidades beneficentes sediadas nos Emirados, para atender às necessidades dos moradores diante das difíceis condições humanitárias na Faixa.

Com a conclusão desta operação, o total de ajuda entregue por via aérea ultrapassou 3.940 toneladas de diversos itens de socorro, incluindo alimentos e suprimentos essenciais, reforçando o compromisso firme dos Emirados Árabes Unidos em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas iniciativas refletem o papel de liderança do país no trabalho humanitário internacional, mobilizando esforços regionais e globais e promovendo uma abordagem de solidariedade para aliviar o sofrimento das populações afetadas em áreas de crise.