Etihad Airways supera marca de 20 milhões de passageiros em 12 meses pela primeira vez

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, divulgou suas estatísticas de tráfego referentes a julho de 2025, registrando crescimento contínuo no volume de passageiros e expansão da malha aérea.

Em julho, a Etihad transportou 2 milhões de passageiros, aumento de 19% em relação a julho de 2024, quando havia levado 1,7 milhão de clientes. O fator de ocupação subiu para 90%, frente a 89% no mesmo mês do ano anterior, refletindo a forte demanda e a gestão eficiente da capacidade.

A frota operacional da Etihad conta agora com 111 aeronaves, atendendo a uma rede de 81 destinos de passageiros, ante 76 no mesmo período do ano passado. Os números reforçam o investimento contínuo da companhia em frota e no desenvolvimento de rotas.

No acumulado do ano até julho, a companhia transportou 12,2 milhões de passageiros, alta de 17% sobre o mesmo período de 2024. O fator de ocupação médio no período foi de 88%, contra 86% no ano passado.

O total acumulado em 12 meses chegou a 20,3 milhões de passageiros, consolidando a posição da Etihad entre as companhias de crescimento mais rápido da região.

Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways, afirmou: “Seguimos registrando um forte impulso em nosso desempenho, com crescimento de 19% no número de passageiros em julho, na comparação anual. Pela primeira vez em nossa história, ultrapassamos a marca de 20 milhões no acumulado de 12 meses, o que reflete a confiança dos clientes em nosso serviço e a força de nossa rede.”

Ele acrescentou: “A expansão da frota prossegue com destaque para a chegada do nosso primeiro A321LR. Julho foi um mês recorde, com cinco novas aeronaves incorporadas à frota, incluindo dois Boeing 787, um Airbus A350-1000, um A320 e o primeiro A321LR. Essas adições mostram nosso compromisso com o crescimento e o aumento da capacidade em nossa rede global.”