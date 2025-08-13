Emirados coordenam esforços com autoridades albanesas para reforçar combate a incêndios florestais

TIRANA, 13 de agosto de 2025 (WAM) – A Equipe de Resgate dos Emirados Árabes Unidos realizou uma reunião de coordenação com autoridades da Albânia para intensificar a cooperação no combate a incêndios florestais em diferentes pontos do país.

Os integrantes da equipe chegaram à Albânia na última segunda-feira (11/08), em cumprimento às diretrizes do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoiar as operações de extinção de incêndios. No encontro, ficou definido que os Emirados oferecerão apoio total na missão de salvar vidas e proteger propriedades.

Até o momento, a equipe já realizou oito voos sobre áreas afetadas pelo fogo em Gramsh e arredores, efetuando 211 lançamentos que totalizaram mais de 400 mil quilos de água, em uma operação humanitária em benefício do povo albanês.

Autoridades albanesas expressaram, durante a reunião, agradecimento aos Emirados Árabes Unidos e à liderança de Mohamed bin Zayed pelo apoio neste momento crítico, elogiando a alta competência e o impacto positivo da atuação da equipe dos Emirados para acelerar o controle da situação.