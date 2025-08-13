Air Arabia registra lucro líquido de mais de 110 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025

SHARJAH, 13 de agosto de 2025 (WAM) – A Air Arabia, a primeira e maior operadora de baixo custo do Oriente Médio e Norte da África, anunciou resultados financeiros e operacionais positivos para o segundo trimestre e o primeiro semestre de 2025, mantendo sua posição de liderança no mercado com a expansão da malha aérea.

No segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2025, a companhia registrou lucro líquido de AED 415 milhões (US$ 113 milhões), 3% abaixo dos AED 427 milhões do mesmo período de 2024. A receita atingiu AED 1,69 bilhão (US$ 460 milhões), alta de 2% na comparação anual. Entre abril e junho, mais de 5,1 milhões de passageiros viajaram com o grupo Air Arabia a partir de seus hubs, um crescimento de 15% em relação aos 4,5 milhões transportados no segundo trimestre do ano anterior. A taxa média de ocupação subiu 6 pontos percentuais, alcançando 85%.

O presidente do Conselho da Air Arabia, xeique Abdullah Bin Mohammad Al Thani, afirmou que o desempenho sólido registrado no segundo trimestre deste ano reflete a resiliência do modelo de negócios e a execução eficaz de nossa estratégia de crescimento. "Apesar das tensões geopolíticas e dos conflitos regionais testemunhados nesse período, que impactaram as operações e levaram ao cancelamento de voos, respondemos a essas circunstâncias excepcionais com agilidade e eficiência. Continuamos investindo na expansão da capacidade operacional em todos os hubs, alcançando uma taxa recorde de ocupação impulsionada pela forte e constante demanda por viagens aéreas”, acrescentou.

No primeiro semestre de 2025, a Air Arabia registrou lucro líquido de AED 770 milhões (US$ 210 milhões), um aumento de 11% em relação aos AED 693 milhões no primeiro semestre de 2024. No mesmo período, a companhia alcançou receita de AED 3,44 bilhões (US$ 937 milhões), um crescimento de 8% em comparação aos AED 3,19 bilhões registrados na primeira metade do ano passado. Nesse intervalo, mais de 10,1 milhões de passageiros viajaram com a Air Arabia a partir de seus hubs, representando alta de 13%. A taxa média de ocupação no primeiro semestre de 2025 chegou a 84%.

Al Thani destacou ainda que, no primeiro semestre do ano, a Air Arabia lançou novas rotas, aumentou a frequência de voos em mercados-chave e adicionou aeronaves à frota, aprimorando nossa rede, capacidade e oferta ao cliente. "Esse crescimento ocorreu apesar de desafios contínuos no setor, como instabilidade política em alguns mercados, volatilidade no preço do combustível, flutuações cambiais e restrições na cadeia de suprimentos. Nossa capacidade de expandir nessas condições reflete a força do nosso modelo de negócios e a competência da nossa equipe de gestão”, afirmou,

A autoridade concluiu afirmando que, à medida que a empresa olha para o restante de 2025, o foco permanece em ampliar a conectividade, atender a novos mercados e aprimorar ainda mais a eficiência operacional e a inovação. "Continuamos comprometidos em oferecer valor excepcional aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que geramos crescimento sustentável e retorno de longo prazo para nossos acionistas.”

No primeiro semestre, a Air Arabia adicionou duas aeronaves à frota moderna, totalizando 83 Airbus A320 e A321 de propriedade e arrendados. Há ainda 120 novas aeronaves encomendadas à Airbus, com entregas previstas a partir do fim de 2025. Nesse período, a companhia expandiu sua rede ao lançar 13 novas rotas a partir de seus hubs nos Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Egito e Paquistão. Em junho, a Air Arabia foi incluída, pelo segundo ano consecutivo, na lista “Top 100 Listed Companies 2025” da Forbes Oriente Médio.

A Air Arabia manteve sua posição na categoria Leader do MSCI ESG Ratings, com nota “AA”, refletindo seus esforços contínuos para avançar nas práticas ambientais, sociais e de governança. A companhia também obteve uma Declaração de Asseguração Limitada sobre seu Relatório ESG 2024, conduzida de acordo com o Padrão Internacional de Trabalho de Asseguração (ISAE) 3000, reforçando seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o crescimento sustentável.