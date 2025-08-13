Emirados Árabes Unidos e Egito reforçam cooperação em assuntos religiosos

CAIRO, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente da Autoridade Geral para Assuntos Islâmicos, Fundações e Zakat, Dr. Omar Habtoor Al Darei, reuniu-se com o ministro de Awqaf do Egito, Dr. Osama Al-Azhari, para discutir o fortalecimento da cooperação e a troca de programas e iniciativas que contribuam para promover a conscientização religiosa e servir as comunidades em ambos os países.

O encontro, realizado à margem da conferência “Formação do Mufti Competente na Era da Inteligência Artificial”, no Cairo, destacou a importância de apoiar e desenvolver o trabalho conjunto nas áreas religiosas e de awqaf, além de promover os valores islâmicos de tolerância, coexistência e paz.

A reunião contou com a presença do Dr. Sabaa Salem Al Kaabi, do Conselho de Fatwa dos Emirados, e de vários representantes de ambos os lados.