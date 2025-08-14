Programa Fatima Bint Mubarak de Excelência e Inteligência Comunitária lança 8ª edição

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) — Sob as diretrizes da xeica Fatima bint Mubarak, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF, na sigla em inglês), foi lançada a 8ª edição do Programa Fatima Bint Mubarak de Excelência e Inteligência Comunitária, sob supervisão da FDF.

O programa tem como objetivo reconhecer inovações de indivíduos e instituições que beneficiem a sociedade em diferentes categorias, entre elas: excelência individual, trabalho em equipe, família de destaque, entidades de apoio e campo honorário.

A iniciativa reflete a visão da xeica Fatima de promover a cultura da excelência como um motor sustentável para o desenvolvimento comunitário.