DP World registra alta de 20,4% na receita e crescimento de 6,7% no volume de contêineres no 1º semestre de 2025

DUBAI, 14 de agosto de 2025 (WAM) — A DP World anunciou que a receita cresceu 20,4% no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior, alcançando US$ 11,2 bilhões. O resultado foi impulsionado pelo bom desempenho dos portos e terminais e por aquisições recentes, informou a companhia.

O EBITDA ajustado aumentou 21,4%, totalizando US$ 3,03 bilhões, enquanto o volume de contêineres avançou 5,6% em base comparável, chegando a 45,4 milhões de TEUs (unidade equivalente a vinte pés) em todo o portfólio global.

O presidente e CEO do grupo, Sultan Ahmed bin Sulayem, afirmou estar satisfeito em anunciar resultados fortes no primeiro semestre, com receita e EBITDA crescendo mais de 20%. "As tensões geopolíticas, o fechamento contínuo da rota do mar Vermelho e a crescente incerteza em torno das tarifas globais de comércio causaram grandes disrupções no setor. Apesar desses desafios, nossa estratégia de oferecer soluções integradas de ponta a ponta e operar infraestrutura crítica em mercados estratégicos nos permitiu continuar apoiando os donos de carga e apresentar resultados sólidos”, disse.

A empresa segue investindo em mercados de crescimento estratégico, com US$ 1,08 bilhão em despesas de capital no primeiro semestre. A meta anual de US$ 2,5 bilhões apoiará a expansão do Porto de Jebel Ali, da Drydocks World, de Tuna Tekra (Índia), London Gateway (Reino Unido) e Dakar (Senegal), além das unidades DP World Logistics e P&O Maritime Logistics. Os investimentos visam ampliar a capacidade dos terminais, a integração da cadeia de suprimentos e as capacidades digitais para reforçar a resiliência do comércio de longo prazo. Nos terminais sob controle operacional da companhia, foram movimentados 27,4 milhões de TEUs, alta de 7,5% em relação ao ano anterior.

Por meio da Unifeeder, a DP World oferece soluções de transporte multimodal eficientes e sustentáveis, garantindo conectividade para linhas de navegação globais e donos de carga. Essa rede tem sido essencial diante das recentes disrupções nas cadeias de suprimentos, ajudando clientes a manter o fluxo de mercadorias e a confiabilidade das entregas.

A plataforma de agenciamento de cargas da DP World já cobre aproximadamente 300 localidades e mais de 90% das rotas comerciais globais.