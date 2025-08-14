Equipe dos Emirados segue com combate a incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 14 de agosto de 2025 (WAM) — A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos segue pelo quarto dia consecutivo no combate a incêndios florestais em várias regiões da Albânia, em estreita coordenação com as autoridades locais.

A equipe atua de forma contínua para conter os focos de incêndio e evitar novos avanços, apesar das altas temperaturas que dificultam as operações.

As ações começaram na segunda-feira (11/08) nas florestas da região de Gramsh e áreas vizinhas, em cumprimento às diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoiar os esforços de combate aos incêndios na Albânia.

Reuniões periódicas entre a equipe de resgate dos Emirados e autoridades albanesas estão sendo realizadas para acompanhar a evolução da situação, monitorar as áreas afetadas e traçar estratégias que acelerem a contenção e o controle dos incêndios.