Festival Internacional de Xadrez de Abu Dhabi reúne mais de três mil participantes de 82 países

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio de Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, a 31ª edição do Festival Internacional de Xadrez de Abu Dhabi será realizada de 15 a 24 de agosto de 2025.

Organizado pelo Clube de Xadrez e Jogos de Raciocínio de Abu Dhabi, sob supervisão do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, o evento ocorrerá no Radisson Blu Hotel & Resort, Corniche de Abu Dhabi, com prêmios que somam 500 mil de dirhams (US$ 136 mil).

Esta edição terá o maior número de participantes da história do festival, com mais de três mil participantes de 82 países — aumento de mais de 500 em relação ao ano anterior —, consolidando-o entre os maiores festivais de xadrez do mundo e superando torneios internacionais de prestígio.

O programa contará com 27 competições para diferentes faixas etárias e níveis, lideradas pelo Torneio dos Mestres, além da inclusão de três novas modalidades de jogos de raciocínio: damas, dominó e Chess960 (xadrez aleatório de Fischer), ampliando a diversidade e o alcance do evento.

Entre os destaques, estão os principais enxadristas dos Emirados Árabes Unidos, como Imran Al Hosani — campeão juvenil da Ásia Ocidental, campeão árabe juvenil e campeão nacional — e Roza Issa Al Serkal. A lista também inclui campeões mundiais de várias categorias etárias, liderados pelo cabeça de chave Sanan Sjugirov e pelo segundo colocado Arkadij Naiditsch.

Outros representantes dos Emirados são Ammar Al Sderani, campeão nacional; Ahlam Rashid, campeã árabe juvenil feminina; além de Abdulrahman Al Taher e Hamad Al Kaaf.

O festival também reforça a imagem de Abu Dhabi como destino cultural e turístico, oferecendo aos participantes programas para conhecer os marcos históricos e o patrimônio cultural da capital dos Emirados, fortalecendo sua posição como polo global de esporte e turismo.