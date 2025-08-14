Sharjah registra US$ 2,04 bilhões em transações imobiliárias em julho

SHARJAH, 14 de agosto de 2025 (WAM) – O setor imobiliário de Sharjah atingiu em julho o maior valor mensal de transações desde o início do ano, alcançando 7,5 bilhões de dirhams (US$ 2,04 bilhões) em 11.377 operações, segundo o relatório mais recente do Departamento de Registro Imobiliário do emirado.

O desempenho excepcional sinaliza a crescente confiança dos investidores no mercado imobiliário de Sharjah, que continua a atrair um amplo leque de interessados locais, regionais e internacionais. Esse crescimento é sustentado por fundamentos sólidos, como marcos regulatórios claros, estabilidade econômica e infraestrutura bem integrada. Esses fatores, aliados ao avanço dos projetos de construção modernos em todo o emirado, impulsionaram de forma significativa a atividade do setor.

As transações de vendas foram concluídas em 114 áreas distintas, destacando o amplo alcance e a diversidade da atividade imobiliária no emirado. A dinâmica confirma uma nova fase de expansão, impulsionada por uma visão governamental que prioriza transparência, planejamento urbano sustentável e ambiente de negócios flexível.

No total de julho, 1.503 operações foram de venda, o equivalente a 13,2% do total. Já as hipotecas corresponderam a 593 transações, ou 5,2%, no valor de 2,8 bilhões de dirhams (US$ 762 milhões), sinalizando confiança do setor bancário e disposição crescente das instituições financeiras em apoiar empreendimentos imobiliários.

Outros tipos de registros incluíram 1.134 contratos de venda inicial (10% do total), 4.682 transações de escrituras de propriedade (41,1%) e 3.465 certificados de propriedade emitidos (30,5%), evidenciando o dinamismo e a regularidade do mercado.

O mês também registrou vendas de 857 terrenos, 332 unidades em torres, 312 transações de terrenos edificados e duas de terrenos em construção. Entre as maiores operações, a área Arqoub Industrial registrou a transação mais valiosa, de 251,8 milhões de dirhams (US$ 68,5 milhões), enquanto Al-Mamzar concentrou a maior hipoteca, de 135 milhões de dirhams (US$ 36,7 milhões).

Em termos de volume, “Al-Sehma” liderou com 206 vendas, seguida de “Muwailih Commercial” (200), “Tilal” (186) e “Al-Metraq” (155). Já nas áreas de maior valor comercial, “Tilal” ficou em primeiro lugar, com 467,9 milhões de dirhams (US$ 127,3 milhões), seguida de “Muwailih Commercial” (340,8 milhões de dirhams, US$ 92,7 milhões), “Al-Sajaa Industrial” (318,3 milhões de dirhams, US$ 86,6 milhões) e “Arqoub Industrial” (316,7 milhões de dirhams, US$ 86,1 milhões).

Na Região Central, foram registradas 134 vendas, com destaque para “Industrial Area 1” (31 vendas) e “Al-Blida”, que obteve o maior valor comercial, de 60,2 milhões de dirhams (US$ 16,4 milhões).

Em Khorfakkan, ocorreram 13 transações, lideradas por “Al-Harai Industrial” (5 vendas). A área “Al-Zubarah” registrou o maior valor de negociação no município, de 1,5 milhão de dirhams (US$ 408 mil).

Já em Kalba, foram 16 vendas, com “Al Baha'is” à frente (quatro transações) e o maior valor registrado em “Al Baha'is”, de 3,3 milhões de dirhams (US$ 898 mil).