Mediação dos EAU resulta em nova troca de 168 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o êxito de seus esforços de mediação em uma nova troca de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que envolveu 84 ucranianos e 84 russos, elevando para 4.349 o número total de pessoas trocadas por meio da mediação dos EAU.

O Ministério das Relações Exteriores agradeceu aos dois países pela cooperação com os esforços de mediação dos Emirados, o que demonstra a confiança e o reconhecimento de ambas as partes quanto ao papel do país em apoiar todas as iniciativas para resolver a crise entre Rússia e Ucrânia.

O ministério destacou que o êxito desta 16ª mediação reflete os laços de excelência que unem os Emirados aos dois países.

Além disso, reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em garantir o sucesso de todos os esforços voltados para uma solução pacífica do conflito na Ucrânia e para mitigar os impactos humanitários da crise, incluindo sobre refugiados e prisioneiros.