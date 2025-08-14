Operação dos EAU entrega medicamentos e suprimentos médicos para apoiar setor de saúde de Gaza

GAZA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, em cooperação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) na Faixa de Gaza, entregaram um carregamento de medicamentos e suprimentos médicos ao setor de saúde, como parte da Operação Chivalrous Knight 3.

A ajuda será distribuída a hospitais e unidades de saúde para ajudar a enfrentar a escassez aguda e reforçar a capacidade de resposta a emergências. Entre os beneficiados está o Complexo Médico Nasser, em Khan Younis, que recebeu vários caminhões carregados com medicamentos essenciais e suprimentos críticos. A entrega tem como objetivo ampliar a capacidade do hospital para atender casos urgentes em um momento de grave falta de medicamentos e equipamentos.

Sharif Al-Nayrab, diretor de Comunicação da Operação Chivalrous Knight 3 em Gaza, reafirmou que os Emirados seguem fornecendo ajuda médica e farmacêutica à Faixa de Gaza como parte da iniciativa para evitar o colapso do sistema de saúde e aliviar o sofrimento de hospitais e pacientes.

Heba Alnajjar, coordenadora das equipes médicas de emergência (EMT) da OMS, afirmou que a organização entregou o carregamento ao Ministério da Saúde palestino, contendo todos os medicamentos essenciais e atualmente indisponíveis nas unidades de saúde de Gaza. Ela manifestou esperança de que a cooperação continue e que mais ajuda dos Emirados entre no território para apoiar o setor de saúde.

O diretor do Comitê de Entrega de Ajuda do Ministério da Saúde em Gaza, Ibrahim Al-Farra, descreveu a assistência dos Emirados como um “salva-vidas” para todos os pacientes, destacando que o fornecimento contínuo de medicamentos e equipamentos médicos revitaliza os hospitais e ajuda a salvar a vida de doentes e feridos.

A entrega faz parte de uma série contínua de remessas de ajuda previstas para o próximo período, como parte dos esforços sustentados dos Emirados, por meio da Operação Chivalrous Knight 3, para aliviar a crise de saúde em Gaza e garantir a continuidade dos serviços médicos.