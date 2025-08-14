EAU realizam 71º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza

GAZA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos continuam a prestar apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, tendo realizado o 71º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, parte da Operação Chivalrous Knight 3, em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha, Itália, Bélgica e França.

A remessa incluiu quantidades de alimentos essenciais, preparados com o apoio de instituições e entidades de caridade sediadas nos Emirados, para atender às necessidades dos moradores diante das difíceis condições humanitárias na Faixa.

Com a conclusão desta operação, o volume total de ajuda entregue por via aérea superou 3.956 toneladas de diversos itens de socorro, incluindo alimentos e suprimentos essenciais, reforçando o compromisso firme dos Emirados em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas iniciativas refletem o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos no trabalho humanitário internacional, mobilizando esforços regionais e globais e promovendo uma cultura de solidariedade para aliviar o sofrimento de populações afetadas por crises.