Embaixador dos Emirados no Brasil entrega cópia das credenciais à secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores

BRASÍLIA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Sharif Isa Al Suwaidi entregou uma cópia de suas credenciais como embaixador extraordinário dos Emirados Árabes Unidos no Brasil à secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Maria Laura da Rocha desejou sucesso ao embaixador em seu trabalho para ampliar as relações bilaterais em diversos setores entre Emirados e Brasil, ressaltando a disposição do país em oferecer todo o apoio possível para facilitar suas funções e contribuir para o fortalecimento dos laços entre as duas nações.

Por sua vez, Al Suwaidi manifestou orgulho em representar os Emirados Árabes Unidos no Brasil e destacou seu empenho em ampliar as relações bilaterais em várias áreas, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos e para o avanço dos interesses de ambos os países.

Durante o encontro, as duas partes analisaram as perspectivas de cooperação entre Emirados e Brasil e discutiram formas de ampliá-la para atender aos interesses comuns dos dois países e de seus povos, além de abrir horizontes mais amplos para a parceria.