EAU condenam veementemente declarações israelenses sobre “Grande Israel”

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram, nos termos mais enfáticos, sua condenação e repúdio às declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a visão de “Grande Israel”, afirmando sua rejeição categórica a essas observações provocadoras, que representam uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou a rejeição absoluta dos Emirados a qualquer ameaça à soberania de Estados árabes e pediu o fim de declarações e ações incendiárias por parte de extremistas dentro do governo israelense.

O ministério também reiterou a importância de interromper todos os planos de assentamentos e expansão territorial que ameacem a estabilidade regional e prejudiquem as perspectivas de paz e coexistência na região e entre seus povos.