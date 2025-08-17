Grande Mesquita Sheikh Zayed recebe mais de 4,3 milhões de visitantes no primeiro semestre

ABU DHABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) — A Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, recebeu 4.346.831 visitantes no primeiro semestre deste ano, número 5% superior ao registrado no mesmo período de 2024. O aumento reforça a posição do local como um dos principais destinos turísticos religiosos e culturais do mundo.

O total de visitantes incluiu 1,9 milhão de fiéis, cerca de 2,3 milhões de estrangeiros e pouco mais de 43 mil utilizaram a pista de caminhada que contorna o complexo. Durante o Ramadã e o Eid Al-Fitr, a mesquita acolheu mais de 575 mil fiéis. A maior concentração ocorreu na 27ª noite do mês sagrado, com mais de 72 mil pessoas — incluindo orações de Taraweeh e Tahajjud.

Como parte da iniciativa “Nossos Convidados em Jejum”, o centro firmou parceria com a Erth Zayed Philanthropies e seu parceiro estratégico, o Hotel Erth, para distribuir refeições de iftar e suhoor. O hotel preparou cerca de 2,6 milhões de refeições, das quais 898 mil foram distribuídas na Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi; 442 mil na Grande Mesquita Sheikh Khalifa bin Zayed, em Al Ain; 1.160.000, em cidades operárias do emirado; e 105.935, em outras áreas de Abu Dhabi

Durante o feriado do Eid Al-Adha, o local recebeu 96,4 mil pessoas, das quais 12,7 mil participaram das orações especiais. Ao longo do semestre, quase um milhão de veículos passaram pelos estacionamentos da mesquita.

Segundo o centro, 82% dos visitantes vieram de fora dos Emirados Árabes Unidos. Do total de visitantes, 49% vieram da Ásia, 35% da Europa, 10% da América do Norte, 3% da África, 2% da América do Sul e 1% da Oceania. Os principais países de origem foram Índia (20%), China (9%), Rússia (8%), Estados Unidos (7%) e Alemanha (4%). França, Reino Unido, Itália, Filipinas e Polônia representaram, cada um, 3% do total de visitante

No período, foram realizadas 2.363 visitas guiadas por especialistas culturais, com destaque para ações voltadas ao diálogo inter-religioso e à promoção da tolerância. O centro também recebeu 826 delegações oficiais, incluindo visitas de chefes de Estado, primeiros-ministros, ministros, parlamentares e autoridades militares.

Para melhorar a experiência de visitantes com mobilidade reduzida, o centro forneceu transporte interno com veículos elétricos, cadeiras de rodas e mais de 3,5 mil assentos adicionais. A programação incluiu também passeios noturnos, experiências para crianças, visitas guiadas em 14 idiomas e trilhas com paradas culturais para passageiros em trânsito por Abu Dhabi.