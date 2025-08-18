Câmara Internacional de Dubai atrai 31 multinacionais no 1º semestre e cresce 138% em um ano

DUBAI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — A Câmara Internacional de Dubai, uma das três entidades que operam sob a Dubai Chambers, anunciou seus principais resultados referentes ao primeiro semestre de 2025.

Segundo a instituição, 143 empresas foram atraídas para Dubai entre janeiro e junho deste ano, o que representa um crescimento de 138% em relação às 60 empresas registradas no mesmo período de 2024. Entre elas, estão 31 multinacionais, número também 138% superior às 13 atraídas no primeiro semestre do ano passado.

Além disso, foram atraídas 112 pequenas e médias empresas (PMEs), contra 47 no mesmo período de 2024 — também com avanço de 138%.

O presidente da Câmara Internacional de Dubai, Sultan Ahmed bin Sulayem, destacou que os resultados consolidam a posição de Dubai como destino global preferencial para investimento estrangeiro direto e como plataforma para empresas com ambições de crescimento internacional. “Esse progresso é impulsionado pelas vantagens competitivas de Dubai, como infraestrutura de classe mundial, ambiente regulatório favorável aos negócios e localização estratégica que conecta mercados globais”, afirmou.

Sulayem também ressaltou o papel da rede internacional de escritórios de representação da câmara, que tem contribuído para atrair empreendedores, investidores e multinacionais. As unidades ajudam a fortalecer as relações comerciais com mercados prioritários e a fomentar parcerias entre empresas sediadas em Dubai e companhias internacionais.

No primeiro semestre, a câmara avançou nas metas da iniciativa Dubai Global, que prevê a abertura de 50 escritórios internacionais até 2030. Atualmente, a rede global da entidade apoia a expansão de empresas de Dubai em 30 mercados estratégicos e a atração de novos investimentos para o emirado.

Nesse período, foram inaugurados cinco novos escritórios em Daca (Bangladesh), Cidade do Cabo (África do Sul), Bengaluru (Índia), Bangkok (Tailândia) e Toronto (Canadá).

A atuação internacional incluiu a organização de 247 rodadas de negócios com o objetivo de promover Dubai como centro global para investimentos e plataforma de entrada em mercados internacionais.

A rede de escritórios funciona como ponte estratégica entre Dubai e comunidades empresariais de todo o mundo, viabilizando fluxos bilaterais de investimento, ampliando canais de comércio e oferecendo suporte a empresas interessadas em explorar as oportunidades oferecidas pelo emirado como hub global.

As unidades também promovem as vantagens competitivas de Dubai como destino de negócios e fornecem inteligência de mercado e apoio personalizado para companhias internacionais interessadas em se estabelecer no emirado e expandir suas operações para mercados promissores.