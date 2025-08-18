Câmara de Ras Al Khaimah e embaixada do Peru discutem cooperação econômica

RAS AL KHAIMAH, 18 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah, Mohammed Musabbeh Al Nuaimi, reuniu-se com o embaixador do Peru nos Emirados Árabes Unidos, Alberto Alejandro Farje Orna, para discutir formas de fortalecer as relações comerciais e econômicas entre o emirado e o país sul-americano.

Durante o encontro, foram exploradas oportunidades de cooperação e investimento em diversos setores estratégicos. A reunião contou com a presença de vários representantes oficiais.

Al Nuaimi destacou que a câmara está comprometida em impulsionar o setor privado, considerado motor essencial da economia local, além de ampliar relações externas com parceiros internacionais. Ele afirmou que a entidade está pronta para apoiar investidores peruanos interessados em estabelecer parcerias sustentáveis em Ras Al Khaimah, contribuindo para a diversificação econômica e o crescimento conjunto.

Segundo o dirigente, esse tipo de cooperação tem impacto direto no fortalecimento da economia nacional dos Emirados e na elevação de seu papel no cenário global.

O embaixador Farje classificou o diálogo como positivo e afirmou que ele poderá gerar novas e promissoras oportunidades de investimento para os dois lados. O diplomata também manifestou expectativa de ampliar e aprofundar a colaboração entre o Peru e Ras Al Khaimah nos próximos anos.