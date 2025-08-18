Correios dos Emirados lançam selo comemorativo pelos 80 anos da Liga Árabe

DUBAI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — Os Correios dos Emirados (Emirates Post) lançaram uma coleção especial de selos comemorativos intitulada “Liga dos Estados Árabes: 80º Aniversário”, em homenagem à trajetória histórica da organização desde sua fundação em 1945.

O lançamento celebra o papel duradouro da Liga Árabe na promoção da cooperação regional e na consolidação da presença coletiva do mundo árabe no cenário internacional.

A iniciativa atende a recomendações do secretário-geral da Liga e integra as comemorações regionais pelo marco histórico. O selo foi desenvolvido em colaboração com a Secretaria-Geral da organização.

O design remete à identidade visual da Liga Árabe e simboliza a unidade árabe, além de destacar seu legado institucional. A peça expressa valores como independência, integração e solidariedade, pilares da atuação conjunta dos países membros.

A arte do selo representa oito décadas de diplomacia, avanços institucionais, desenvolvimento cultural e progresso econômico, ressaltando o papel da Liga na preservação da identidade árabe e na promoção da estabilidade e prosperidade na região.

A emissão faz parte da tradição dos Correios dos Emirados de celebrar marcos nacionais e regionais relevantes, reafirmando seu compromisso com iniciativas de integração e cooperação árabe, tanto no setor postal quanto em ações de serviço comunitário.