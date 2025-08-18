Instituições de caridade dos Emirados constroem esperança por meio da compaixão e da solidariedade

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — Instituições e associações de caridade dos Emirados Árabes Unidos continuam a desempenhar papel essencial na promoção de ações humanitárias, tanto no país quanto no exterior, refletindo os valores centrais da sociedade emiradense e sua cultura profundamente enraizada de generosidade.

Ao longo de 2025, essas organizações mantiveram iniciativas de caráter humanitário, social e de desenvolvimento que impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas. Suas ações são inspiradas pela visão da liderança do país e pelo legado do fundador da nação, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

A Associação de Caridade de Dubai afirmou que o trabalho humanitário é um valor fundamental e um traço característico da sociedade dos Emirados, contribuindo para consolidar o país como referência global em ação solidária.

Em declarações à agência WAM, o diretor-executivo da associação, Ahmed Ibrahim Al Suwaidi, destacou que a entidade busca ampliar seu impacto e levar bem-estar ao maior número possível de beneficiários, dentro e fora do país.

Segundo ele, somente no primeiro semestre de 2025, a instituição atendeu comunidades em 20 países, além de realizar projetos em diversas regiões dos Emirados. Entre as ações internacionais, a associação construiu 18 complexos residenciais e vilarejos, além de 470 casas populares, garantindo moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade.

Na área da educação, a associação ampliou a infraestrutura em diversos países com a construção de 25 novas escolas, abrindo oportunidades de aprendizado para milhares de estudantes. Também criou dois centros de formação profissional para capacitar jovens com habilidades essenciais para o futuro. Além disso, realizou 361 projetos de apoio educacional, com a entrega de livros, materiais escolares e didáticos para alunos em situação de vulnerabilidade.

A associação reforçou a segurança hídrica ao perfurar 3.922 poços em comunidades carentes e ao executar 1.416 projetos de abastecimento de água em regiões afetadas pela escassez, garantindo acesso a água limpa e potável para milhares de pessoas.

Durante o Ramadã, a entidade realizou campanha de apoio a famílias carentes, com a distribuição diária de mais de 25 mil refeições de iftar em várias áreas de Ras Al Khaimah, além de cestas básicas, vales-compra e roupas para o Eid destinadas a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Como parte da Operação Chivalrous Knight 3, a instituição também forneceu seis mil cestas de alimentos, seis mil kits de produtos infantis, quatro caminhões-pipa e 12 toneladas de medicamentos.

A Sharjah Charity International (SCI) manteve suas ações de assistência e desenvolvimento em 2025, por meio de programas realizados tanto nos Emirados quanto no exterior.

Já a Fundação Saqr bin Mohammed Al Qasimi para Ação Caritativa e Humanitária anunciou a conclusão de uma série de projetos e programas que beneficiaram milhares de pessoas em Ras Al Khaimah e em outras regiões.

A Emirates Charitable Association também deu continuidade aos seus projetos sociais e humanitários, com 1.451 ações implementadas somente no primeiro semestre do ano.

Em Umm Al Qaiwain, o diretor-geral da Fundação Saud bin Rashid Al Mualla, Rashid Hamad Al Hamar, informou que a assistência prestada pela entidade durante o primeiro trimestre superou 18,2 milhões de dirhams (cerca de US$ 5 milhões) em ajuda humanitária e projetos de desenvolvimento.