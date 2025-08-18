Emirados conduzem mais um lançamento aéreo de ajuda à Faixa de Gaza

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguem prestando apoio humanitário à população palestina na Faixa de Gaza.

Nesta segunda-feira (18/08), o país realizou o 74º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da operação Pássaros da Bondade, parte da Operação Chivalrous Knight 3, em cooperação com a Jordânia e com a participação de Alemanha, Itália, Bélgica, França, Holanda, Singapura e Indonésia.

A remessa mais recente incluiu suprimentos alimentares essenciais, preparados com apoio de organizações beneficentes sediadas nos Emirados, com o objetivo de atender às necessidades urgentes da população de Gaza diante da crise humanitária em curso.

Com essa operação, o volume total de ajuda aérea enviada pelos Emirados ultrapassa quatro mil toneladas de alimentos e suprimentos vitais, reforçando o compromisso contínuo do país com o povo palestino e com o fortalecimento de sua resiliência.

As iniciativas destacam o papel dos Emirados como ator central na ajuda humanitária internacional, mobilizando esforços regionais e globais e mantendo viva uma tradição de solidariedade voltada ao alívio do sofrimento em contextos de crise.