Theyab bin Mohamed destaca compromisso humanitário dos Emirados no Dia Mundial Humanitário

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Famílias de Mártires, presidente do Conselho Internacional de Ação Humanitária e Filantrópica e presidente do conselho da Erth Zayed Philanthropies, afirmou que o trabalho humanitário é um princípio profundamente enraizado nos Emirados Árabes Unidos, inspirado no legado do fundador do país, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Por ocasião do Dia Mundial Humanitário, celebrado em 19 de agosto, o xeique Theyab declarou que os Emirados se consolidaram como modelo global de resposta rápida a crises, oferecendo apoio sem discriminação ou exigências, sob a liderança do presidente xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan e com a orientação do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Segundo ele, a abordagem humanitária dos Emirados reflete a convicção de que a solidariedade e a ação conjunta são o caminho para um futuro mais seguro e justo para todos os povos. O xeique também elogiou os trabalhadores humanitários dos Emirados que, nas suas palavras, “carregam a bandeira da nação pelo mundo”, e destacou o papel essencial das instituições do país na implementação de ações de socorro e desenvolvimento.

Esses esforços, afirmou, demonstram o compromisso contínuo dos Emirados em prestar assistência onde quer que ela seja necessária.

Ao concluir sua declaração, o xeique Theyab reafirmou a determinação dos Emirados em seguir sua missão de aliviar o sofrimento, promover a dignidade humana e contribuir para a paz e a estabilidade globais, guiados por valores de compaixão e cooperação.