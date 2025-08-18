Sultan bin Ahmed visita Corte de Cassação no Egito

SHARJAH, 18 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Judicial, visitou a Corte de Cassação da República Árabe do Egito.

Durante a visita, o xeique Sultan bin Ahmed se reuniu com o conselheiro Assem Abdel Latif Al Saeed, presidente da Corte de Cassação e do Conselho Superior da Magistratura, na sede do tribunal, no Cairo.

Ele destacou a importância das visitas realizadas às instituições judiciais egípcias, observando que os resultados foram positivos e de grande benefício. Ressaltou ainda a expectativa de aplicar essas experiências de forma a fortalecer o sistema judiciário do emirado de Sharjah.

O presidente do Conselho Judicial explicou que a próxima etapa será marcada por visitas contínuas, em razão da solidez do sistema judiciário do Egito, com o objetivo de reforçar a cooperação e aproveitar plenamente sua longa experiência jurídica e judicial. Ele elogiou a robustez e o prestígio do setor.

O xeique Sultan bin Ahmed também expressou gratidão ao presidente da Corte de Cassação e a todos os membros do Conselho pela cooperação e pela calorosa recepção, afirmando que esses passos contribuem para consolidar as profundas relações fraternas entre Emirados Árabes Unidos e Egito, além de apoiar o intercâmbio de experiências em benefício dos interesses comuns.

O presidente da Corte de Cassação do Egito, por sua vez, saudou a visita do presidente do Conselho Judicial e da delegação que o acompanhava, manifestando orgulho pela ocasião e pela cordialidade que representou. Ele reafirmou o compromisso do tribunal em fortalecer as relações com os Emirados, em especial com Sharjah, de forma a impactar positivamente a robustez dos sistemas judiciais dos dois países. Disse ainda que a Corte coloca todas as suas capacidades e conhecimentos à disposição da delegação, desejando êxito em sua missão.

O xeique Sultan bin Ahmed assistiu a uma apresentação visual sobre a história da Corte de Cassação, seus presidentes ao longo dos anos e seus esforços para garantir a justiça e consolidar seus princípios. Também conheceu uma coleção de raros livros históricos preservados na biblioteca do tribunal, que refletem o rico patrimônio jurídico da instituição.

Diversos conselheiros e juízes da Corte explicaram as competências do tribunal, seus mecanismos de trabalho e seu papel na promoção da justiça e no julgamento de recursos, reforçando sua condição de mais alta instância judicial da República Árabe do Egito.

Ao final do encontro, o presidente do Conselho Judicial e o presidente da Corte de Cassação trocaram escudos comemorativos e posaram para fotos em grupo.