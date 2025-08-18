Defesa Civil de Abu Dhabi lança campanha de volta às aulas

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi (ADCDA) lançou sua campanha de volta às aulas sob o lema “Nossos Estudantes, Nosso Futuro”, em conjunto com o início do ano letivo 2025/2026.

A iniciativa busca apoiar um ambiente educacional seguro e sustentável, protegendo vidas e patrimônios e, ao mesmo tempo, promovendo uma cultura de segurança e prevenção dentro da comunidade escolar.

A campanha adota uma abordagem integrada de conscientização voltada a estudantes, pais, professores, equipes administrativas, além de monitores e motoristas de transporte escolar e a comunidade em geral. O foco é ampliar a preparação para lidar com diferentes situações de emergência de acordo com as melhores práticas internacionais em segurança pública.

Entre os principais objetivos estão o fortalecimento da cultura de segurança entre estudantes, pais e funcionários; a ampliação da conscientização sobre medidas preventivas em escolas e ônibus para reduzir riscos; e o estímulo à capacidade de resposta eficaz da comunidade escolar em emergências.

A campanha também incentiva comportamentos seguros por meio de materiais educativos adequados a cada faixa etária e utiliza veículos de imprensa, plataformas digitais da ADCDA e redes sociais para ampliar o alcance das mensagens. Os temas práticos incluem treinamentos de evacuação em escolas e residências, importância dos detectores de fumaça para salvar vidas, uso seguro de aparelhos elétricos, prevenção de incêndios, cuidados com fios desencapados, conscientização sobre os riscos dos fogos de artifício e incentivo a alternativas seguras.

A iniciativa é voltada a todos os estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio, além de pais, professores, equipes administrativas, comunidade local, funcionários de apoio, monitores e motoristas de ônibus escolares.

A ADCDA destacou que a campanha integra seus esforços contínuos para proteger vidas e patrimônios, apoiar um ambiente educacional seguro e transformar a segurança em um hábito diário dentro da comunidade escolar. A autoridade conclamou todos a acompanhar os conteúdos da campanha em suas plataformas digitais para conhecer orientações e conselhos que garantam um ano letivo seguro para todos.