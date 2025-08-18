Zayed bin Mohamed bin Zayed recebe campeão mundial do UFC Khamzat Chimaev

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan recebeu, no Aeroporto Internacional Zayed, o campeão mundial Khamzat Chimaev, após sua vitória no UFC 319, em Chicago, quando conquistou o título mundial dos médios ao derrotar o sul-africano Dricus du Plessis.

O xeique Zayed parabenizou Chimaev pela conquista histórica e elogiou sua determinação, disciplina e desempenho de nível internacional, que o levaram ao primeiro título mundial na categoria dos médios e ampliaram seu cartel invicto para 15 vitórias.

Ele também destacou o apoio contínuo do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o acompanhamento próximo do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, no incentivo à excelência esportiva e à competitividade global dos atletas emiradenses.

Chimaev expressou profundo reconhecimento à liderança dos Emirados, em especial ao xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed, pelo apoio constante às artes marciais e pela criação de um ambiente que permite aos atletas prosperarem no cenário internacional. Ele também agradeceu de forma especial ao xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed pela calorosa recepção e pelas felicitações pessoais.

Aos 31 anos, Chimaev é amplamente considerado uma potência emergente no MMA. Seu domínio tático e a invencibilidade o colocam como um nome promissor para se tornar uma futura lenda do esporte.