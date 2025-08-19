Alia Abdulsalam, dos Emirados, marca recorde pessoal na Fórmula 4 na Noruega

Oslo, 19 de agosto de 2025 (WAM) – A piloto emiradense Alia Abdulsalam Fairooz, da equipe Team Mubadala, registrou novo recorde pessoal ao marcar 48s34 durante sua participação na rodada de abertura do Campeonato Escandinavo de Fórmula 4 de Motonáutica, disputado na Noruega.

Ela teve desempenho de destaque nos treinos livres e no classificatório, apesar de uma falha técnica que a impediu de competir na corrida principal.

A Team Mubadala se prepara agora para um curto período de treinos na cidade norueguesa de Sonja, em preparação para a etapa da Itália, marcada para 15 de setembro.

Alia Abdulsalam afirmou que a falha técnica foi inesperada diante da intensidade da disputa. Ela destacou que a etapa da Noruega foi um marco importante antes da corrida na Itália, especialmente por ter conquistado um novo recorde pessoal.