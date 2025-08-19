Embaixador dos Emirados se reúne com presidente de Palau

Melekeok, Palau, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Mohamed Obaid Al Zaabi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos nas Filipinas e embaixador não residente em Palau, reuniu-se com Surangel Whipps Jr., presidente da República de Palau, para discutir formas de ampliar as relações bilaterais entre os dois países.

Al Zaabi transmitiu os cumprimentos do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai; e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, ao presidente Whipps Jr., juntamente com votos de mais progresso e prosperidade para o governo e o povo de Palau.

Por sua vez, Whipps Jr. enviou cumprimentos ao presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; ao xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e ao xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, expressando seus votos de desenvolvimento e crescimento contínuos para o governo e o povo dos Emirados Árabes Unidos.

O presidente de Palau elogiou o avanço das relações bilaterais em áreas de interesse comum, além das conquistas pioneiras dos Emirados em desenvolvimento no cenário global. Ele reafirmou a aspiração de seu país em ampliar a cooperação com os Emirados nos setores de investimentos, turismo e energias renováveis.

Al Zaabi, por sua vez, reiterou o compromisso dos Emirados em reforçar a cooperação com Palau em diferentes áreas, de modo a servir aos interesses comuns e aprofundar os laços entre os dois países e povos.

O encontro refletiu o empenho de ambas as partes em expandir a cooperação bilateral e fortalecer a coordenação em temas de interesse comum, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento das duas nações.