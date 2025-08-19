Conselho Executivo aprova nova estrutura organizacional da Autoridade de Museus de Sharjah

SHARJAH, 19 de agosto de 2025 (WAM) – O Conselho Executivo de Sharjah realizou uma reunião presidida pelo xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do Conselho Executivo.

Também participou do encontro o xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do Conselho Executivo.

Durante a reunião, o conselho analisou diversos temas relacionados à administração pública, com foco em aprimorar a eficiência governamental, avaliar o desempenho de diferentes departamentos e acompanhar o andamento de projetos de desenvolvimento em várias cidades e regiões do emirado.

O conselho decidiu transferir Abdulrahman Abdullah Mohammed Al Naqbi do cargo de diretor da Prefeitura de Khorfakkan para a Autoridade de Estradas e Transportes, onde assumirá a Diretoria do Departamento de Filiais, mantendo o mesmo nível de responsabilidade.

Foi aprovada também a promoção de Khalfan Saleh Al Harithi Al Naqbi, atual diretor do Departamento de Filiais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sharjah. Ele foi elevado ao cargo de diretor de departamento sob o Sistema Especial de Cargos do Governo de Sharjah e nomeado novo diretor da Prefeitura de Khorfakkan.

Outro ponto aprovado foi a nova estrutura organizacional da Autoridade de Museus de Sharjah. O plano busca fortalecer a atuação da entidade e garantir que cumpra suas atribuições de forma mais eficaz. A Secretaria-Geral do Conselho foi encarregada de tomar as medidas necessárias para a implementação oficial da nova estrutura.

O conselho também analisou o relatório de atividades de 2024 da Autoridade de Recursos Pesqueiros de Sharjah. O documento destacou 25 visitas a grupos de pescadores, a organização de 16 eventos, o lançamento de 11 iniciativas, a realização de 138 treinamentos e o processamento de 1.175 transações para pescadores.

Entre os principais projetos apresentados, está a implantação de uma fazenda de aquicultura para reforçar a segurança alimentar, aumentar a população de peixes e impulsionar a economia local. O projeto prevê dez tanques marinhos com produção estimada de 300 toneladas anuais de diferentes espécies. Também foi destacado um modelo de simulação de piscicultura voltado para a educação de visitantes e estudantes.

Outro projeto em andamento é a instalação de cavernas artificiais na costa leste de Sharjah, destinadas a ampliar os estoques pesqueiros e proteger a vida marinha. O relatório mencionou ainda os planos para a construção de uma vila de pescadores em Al Hamriyah, que contará com áreas de atracação de barcos, galpões de armazenamento, residências, escritórios administrativos e uma mesquita com capacidade para 200 fiéis.

Por fim, o relatório apontou acordos assinados pela autoridade com instituições científicas e órgãos governamentais para fortalecer a pesquisa e o treinamento no setor pesqueiro, assegurando serviços mais ágeis e eficientes aos profissionais da pesca.