Saud bin Saqr recebe embaixador da Eslováquia

RAS AL KHAIMAH, 19 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu Pavol Panis, embaixador da República da Eslováquia nos Emirados Árabes Unidos, em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed, por ocasião do início de sua missão diplomática.

O xeique Saud deu as boas-vindas ao embaixador e lhe desejou êxito no trabalho de fortalecimento da cooperação bilateral em diversas áreas.

O embaixador eslovaco, por sua vez, agradeceu ao governante de Ras Al Khaimah pela calorosa recepção e pela hospitalidade, destacando os fortes laços entre os dois países amigos.