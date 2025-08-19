Tempestades e ventos fortes devem atingir partes dos Emirados Árabes Unidos nos próximos dois dias

ABU DHABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) previu que o país será afetado, entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), pela extensão da Zona de Convergência Intertropical, que se desloca do sul em direção aos Emirados, juntamente com a atuação de sistemas de baixa pressão em superfície e altitude vindos da mesma direção.

De acordo com o NCM, massas de ar úmido estão avançando do Mar da Arábia e do Mar de Omã em direção ao território do país.

As temperaturas devem subir durante o dia, e, devido às montanhas, há expectativa de formação de nuvens convectivas em áreas isoladas, segundo o centro. Entre quarta e quinta-feira, regiões ao leste e ao sul devem ser afetadas, com possibilidade de extensão para áreas internas. Também são esperadas nuvens convectivas acompanhadas de chuvas de intensidade variável, com relâmpagos e trovoadas em determinados momentos.

Os ventos soprarão de sudeste para nordeste, com intensidade moderada, podendo se tornar fortes nas áreas com nuvens convectivas, levantando poeira e areia e reduzindo a visibilidade horizontal. O mar ficará com ondas fracas a moderadas no Golfo Árabe e no Mar de Omã.