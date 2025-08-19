Cleveland Clinic Abu Dhabi adota tratamento inovador contra AVC

ABU DHABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – A Cleveland Clinic Abu Dhabi realizou o primeiro procedimento da região com o uso do Artisse Intrasaccular Flow Modulator, um implante médico inovador para o tratamento de aneurismas cerebrais de colo largo.

Reconhecido pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi como Centro de Excelência em atendimento a casos de acidente vascular cerebral (AVC), o hospital é o primeiro do Oriente Médio e Norte da África a adotar essa tecnologia.

O procedimento, minimamente invasivo, consiste na inserção de um cateter por um vaso sanguíneo para posicionar um dispositivo em malha que sela o aneurisma, impedindo sua ruptura e reduzindo o risco de AVC.

O primeiro paciente tratado com o dispositivo na unidade apresentou fechamento bem-sucedido do aneurisma após três meses, demonstrando o potencial da tecnologia para resultados mais seguros e eficazes.

Fayeza Al Yafie, diretora-executiva de Qualidade em Saúde do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, afirmou que esse marco reflete o compromisso do emirado com a inovação e com a oferta de cuidados avançados aos pacientes. Khalil Zahra, neurocirurgião da Cleveland Clinic Abu Dhabi, destacou que a nova abordagem aprimora o tratamento de aneurismas complexos e reduz a necessidade de cirurgias invasivas.

Desde o lançamento do primeiro programa de transplante multiorgânico dos Emirados Árabes Unidos, em 2017, a Cleveland Clinic Abu Dhabi se consolidou como centro de referência em atendimento especializado. A adoção do novo dispositivo reforça o papel da instituição como polo regional de inovação na área neurológica.