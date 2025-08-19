Transferências financeiras do setor bancário superam AED 9,5 trilhões em cinco meses

ABU DHABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – O valor das transferências realizadas no sistema bancário dos Emirados Árabes Unidos, por meio do Sistema de Transferência de Fundos dos Emirados (UAEFTS), atingiu AED 9,528 trilhões nos cinco primeiros meses deste ano.

De acordo com as estatísticas de operações bancárias pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), as transferências feitas entre bancos somaram AED 5,963 trilhões, distribuídos da seguinte forma: AED 1,1 trilhão em janeiro, AED 983,99 bilhões em fevereiro, AED 1,238 trilhão em março, AED 1,273 trilhão em abril e AED 1,089 trilhão em maio.

As transferências realizadas por clientes totalizaram mais de AED 3,834 trilhões, sendo AED 677,65 bilhões em janeiro, AED 649,48 bilhões em fevereiro, AED 791,313 bilhões em março, AED 879,94 bilhões em abril e AED 836,157 bilhões em maio.

Em relação aos cheques, as estatísticas de maio mostraram que o valor liquidado por meio de imagens ultrapassou AED 603,161 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, enquanto o número de cheques compensados chegou a aproximadamente 9,6 milhões.

Somente em maio, o valor liquidado foi de AED 131,49 bilhões, correspondendo a mais de 2 milhões de cheques.

Segundo dados do Banco Central, os saques em espécie registrados entre janeiro e maio totalizaram AED 99,791 bilhões, enquanto os depósitos em dinheiro alcançaram AED 83,9 bilhões.

Os indicadores bancários também apontaram que o valor dos investimentos das instituições financeiras atingiu AED 788 bilhões no fim de maio, um aumento de 1,8% em relação a abril (AED 774,3 bilhões) e de 7,2% em comparação com o fim do ano passado (AED 734,8 bilhões).