Ministério da Educação anuncia total prontidão para o ano letivo 2025–2026 e elimina provas centralizadas no segundo semestre

ABU DHABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – O Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos, em cooperação com o Escritório de Comunicação do Governo dos Emirados, realizou uma coletiva de imprensa com a presença da ministra da Educação, Sarah Al Amiri, para apresentar os principais preparativos e planos de desenvolvimento para o ano letivo 2025–2026.

Participaram também do encontro o subsecretário do ministério, Mohammed Al Qassim; o secretário-assistente para o Setor de Desenvolvimento Profissional, Sulaiman Al Kaabi; e a secretária-assistente interina para o Setor de Currículo e Avaliação, Amna Al Saleh.

Sarah Al Amiri afirmou que, desde janeiro, o ministério vem elaborando planos para garantir a prontidão das escolas públicas, abrangendo desde a infraestrutura até a modernização curricular. Entre as principais mudanças, estão atualizações qualitativas para aumentar a competitividade do ensino nacional e alterações fundamentais na política de avaliação.

As provas centralizadas ao fim do segundo semestre foram eliminadas e substituídas por avaliações somativas realizadas pelas próprias escolas. As provas centralizadas serão mantidas apenas nos primeiro e terceiro semestres. A nova abordagem busca otimizar o calendário escolar, diversificar os instrumentos de avaliação, melhorar a qualidade do ensino, promover o bem-estar dos alunos e ajustar o peso de cada semestre na nota final.

A ministra anunciou a implementação da segunda fase do sistema de aprendizado e avaliação baseado em projetos (PBLA), que passa a abranger todos os alunos do Ciclo 2 em escolas públicas e privadas que adotam o currículo do ministério. A expansão segue-se ao êxito da primeira fase, que envolveu 127.500 estudantes de 350 escolas.

Al Amiri também anunciou o desenvolvimento de um novo sistema nacional de avaliação padronizada, que medirá o domínio em árabe, inglês e matemática para alunos do 4º ao 11º ano em escolas públicas. A fase inicial deve incluir 26 mil estudantes.

A ministra reiterou o foco do ministério no fortalecimento da identidade nacional por meio do ensino da língua árabe e da educação islâmica, considerados pilares da formação estudantil. A nova política amplia a carga horária dessas disciplinas no jardim de infância e estabelece períodos diários para leitura e escrita árabe no Ciclo 1, sem aumento na carga total de aulas.

Será também implantada uma avaliação de árabe no 1º ano em 100 escolas públicas e privadas, com o objetivo de estabelecer um padrão inicial e permitir a criação de programas de apoio personalizados para o desenvolvimento das competências linguísticas.

Sobre a prontidão operacional, Al Amiri anunciou a inauguração de nove novas escolas em diversos emirados, que vão receber mais de 25 mil estudantes e contar com o apoio de mais de 800 novos professores. Mais de 460 escolas passaram por manutenção, 5.500 ônibus escolares foram alocados, mais de 10 milhões de livros foram impressos e 47 mil laptops foram distribuídos.

Mohammed Al Qassim destacou os esforços do ministério para melhorar a qualidade de vida dos estudantes com o novo Programa de Educação Física, Esportes e Saúde nas escolas públicas. A primeira fase da iniciativa incentiva um estilo de vida saudável e sustentável, com foco na melhoria do ambiente escolar, realização de torneios esportivos, reformulação das aulas de educação física e introdução de refeições saudáveis.

O subsecretário reafirmou o compromisso do ministério com a parceria entre pais e educadores, destacando sua importância na construção do sistema educacional nacional. Neste ano, o ministério estruturou uma visão participativa para ampliar o envolvimento dos pais e profissionais da educação nas decisões.

Nesse contexto, os Conselhos Educacionais Ta’aleem estão sendo reestruturados. O Conselho de Liderança Escolar terá 14 membros; o Conselho de Professores, 14 membros; e o Conselho de Jovens Docentes, sete membros. Além disso, serão ativados 520 Conselhos de Pais, com um total de 6.140 membros em todo o país, que contribuirão para decisões e projetos do ministério.

Al Qassim também anunciou a campanha educativa “Da Habilidade à Liderança”, que busca desenvolver as competências dos alunos e transformá-las em conquistas. A campanha se baseia em três pilares: descoberta de talentos, desenvolvimento de habilidades por meio de parcerias estratégicas e excelência por meio da participação em competições locais e internacionais.

Duas iniciativas serão lançadas no primeiro mês: “Minha Família Inspiradora”, com participação ativa dos pais, e “Pessoas Inspiradoras na Comunidade Escolar”, ambas com o objetivo de motivar os estudantes ao longo da jornada educacional.

O Ministério da Educação confirmou ainda a introdução de um currículo nacional de inteligência artificial (IA) – o primeiro do tipo no país – com lições inspiradas em experiências locais e internacionais. Cerca de mil professores vão aplicar o novo currículo em todos os anos escolares, preparando os estudantes para usar a IA de forma responsável e eficaz no cotidiano e no futuro.

A iniciativa pretende oferecer conhecimento prático sobre o uso da IA na educação, contribuindo para o debate global sobre o futuro do ensino e influenciando políticas educacionais locais.

O ministério continua a investir na capacitação de seus profissionais por meio de programas avançados de formação. Mais de 23 mil educadores participaram de uma semana de treinamento especializado, com cerca de 170 horas distribuídas em 40 oficinas para líderes e professores, além de 20 oficinas para cargos de apoio.

No próximo ano letivo, o Projeto de Avaliação de Competências Educacionais vai contemplar mais de 12 mil profissionais dos níveis Jardim de Infância e Ciclo 1, e outros 11 mil dos Ciclos 2 e 3, com o objetivo de definir trajetórias profissionais claras e empoderar os quadros docentes conforme as exigências do sistema educacional nacional.