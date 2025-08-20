Presidente dos EAU recebe mensagem escrita do presidente do Egito, entregue por Khalifa Shaheen Al Marar

ABU DHABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan recebeu uma mensagem escrita de Abdel Fattah El-Sisi, presidente da República Árabe do Egito, sobre as relações bilaterais e formas de fortalecer a ação conjunta árabe.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, recebeu a mensagem durante encontro com Sharif Eissa, embaixador do Egito nos Emirados Árabes Unidos, na sede do ministério em Abu Dhabi.

Na reunião, as duas partes discutiram maneiras de ampliar a cooperação entre os países, além de vários temas e questões de interesse comum.