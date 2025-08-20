Sharjah: Fórum de Comunicação Governamental abordará experiências globais em educação e inovação

SHARJAH, 20 de agosto de 2025 (WAM) — A 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF, na sigla em inglês), organizado pelo Departamento de Mídia do Governo de Sharjah, será realizada nos dias 10 e 11 de setembro no Centro de Exposições de Sharjah, sob o tema “Comunicação para a Qualidade de Vida”.

O evento deste ano discutirá como a comunicação estratégica pode promover o bem-estar, a resiliência e o desenvolvimento sustentável em setores-chave. De iniciativas educacionais voltadas à economia da felicidade ao uso de inteligência artificial centrada no ser humano e à reinvenção dos sistemas alimentares, as palestras visam inspirar políticas públicas, inovações e ações práticas que melhorem a qualidade de vida em todo o mundo.

Três personalidades internacionais das áreas de educação, inovação e ciência estarão entre os destaques do fórum, que também reunirá líderes globais, tomadores de decisão e especialistas em comunicação. Ao longo de 22 plataformas interativas, a programação de dois dias contará com painéis, palestras e oficinas voltadas à solução dos desafios globais mais urgentes.

O engenheiro e inventor do Malawi, William Kamkwamba, contará sua trajetória na palestra “Quando o Pensamento se Torna Força de Mudança”. Com base em sua experiência ao construir uma turbina eólica com materiais simples para ajudar sua vila a enfrentar a seca, Kamkwamba mostrará como a comunicação governamental pode identificar e apoiar inovações comunitárias. Ele defenderá o empoderamento de populações locais para desenvolver soluções contextualizadas, reforçando a segurança alimentar e a resiliência social.

O professor Oussama Khatib, da Universidade Stanford e presidente da Fundação Internacional de Pesquisa em Robótica, apresentará os avanços mais recentes em robótica interativa na palestra “Novo Código de Vida... Inteligência Humana e Tecnologia Interativa”. Premiado como “Gênio Árabe”, ele destacará como a robótica pode melhorar a qualidade de vida em áreas como saúde, educação e gestão de crises, além de ressaltar a importância de incorporar valores éticos e humanos no desenvolvimento dessas tecnologias.

Na palestra “Comunicação Alimentar e a Revolução das Proteínas: O Que Está por Vir?”, o cirurgião britânico Dr. Karan Rajan, autor best-seller e integrante do sistema público de saúde do Reino Unido, abordará como a comunicação pode aumentar a conscientização sobre os avanços científicos no desenvolvimento de proteínas e orientar comunidades na adoção de sistemas alimentares sustentáveis, em apoio à segurança alimentar global.

Distribuído por 22 plataformas, o fórum reunirá especialistas de diversos setores, além de representantes de órgãos governamentais, organizações internacionais, instituições acadêmicas e veículos de comunicação.

A 14ª edição do IGCF concentrará seus debates em cinco prioridades globais: segurança alimentar, saúde pública, educação, sustentabilidade ambiental e economia verde. Por meio de painéis e oportunidades de intercâmbio de conhecimento, o evento busca promover a qualidade de vida, fortalecer o diálogo entre governos e comunidades e estimular ações colaborativas por um futuro mais justo e sustentável.