Governante de Ajman recebe ministra da Educação e acompanha preparativos para o ano letivo 2025–2026

AJMAN, 20 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, integrante do Conselho Supremo e governante de Ajman, recebeu a ministra da Educação, Sarah bint Yousif Al Amiri, com a presença do xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado.

Durante o encontro, Sarah Al Amiri apresentou ao xeique Humaid os principais avanços e preparativos do Ministério da Educação para o início do ano letivo 2025–2026. Humaid destacou que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, atribuem à educação uma importância excepcional, considerando-a base sólida para a construção da nação e motor essencial do desenvolvimento sustentável.

Segundo ele, a ênfase contínua do país na educação reflete a convicção da liderança de que investir na formação intelectual é a forma mais valiosa e duradoura de investimento. O xeique elogiou os planos e iniciativas nacionais voltados ao aprimoramento curricular e à adoção de métodos de ensino modernos que capacitem as novas gerações a acompanhar as transformações globais e servir à pátria com competência e dedicação.

O governante também reconheceu os esforços do Ministério da Educação para fortalecer o sistema educacional e elevar seus padrões, ressaltando o papel essencial dos professores, administradores e profissionais da área. A articulação conjunta dessas forças, afirmou, será fundamental para o êxito do novo ano escolar.

Por sua vez, o príncipe herdeiro de Ajman elogiou o acompanhamento direto do governante do emirado às instituições educacionais locais, garantindo que suas necessidades sejam atendidas para assegurar um ano letivo bem-sucedido e promover a competitividade e sustentabilidade desse setor vital.

Ammar reiterou que a educação segue como uma prioridade estratégica para o emirado, por seu papel crucial na formação de indivíduos conscientes e criativos, preparados para contribuir com a sociedade e com o país.