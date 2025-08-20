Reservas de ouro do Banco Central dos EAU sobem 26% entre janeiro e maio de 2025

ABU DHABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) aumentou suas reservas de ouro em 25,899% nos cinco primeiros meses do ano, alcançando 28,933 bilhões de dirhams no fim de maio, contra 22,981 bilhões de dirhams registrados em dezembro de 2024.

Segundo o boletim estatístico, as reservas de ouro do CBUAE cresceram 0,49% em maio na comparação com abril, passando de 28,791 bilhões para 28,933 bilhões de dirhams.

Os números também mostraram que os depósitos à vista avançaram e ultrapassaram 1,166 trilhão de dirhams no fim de maio, frente a 1,109 trilhão de dirhams em dezembro de 2024. Do total, 892,577 bilhões estavam em moeda local e 274,329 bilhões em moedas estrangeiras.

Os depósitos de poupança chegaram a 359,57 bilhões de dirhams em maio, contra 317,48 bilhões em dezembro de 2024. Desse montante, 305,508 bilhões estavam em moeda local e 54,062 bilhões em moedas estrangeiras.

Já os depósitos a prazo superaram pela primeira vez a marca de 1 trilhão de dirhams no fim de maio, incluindo 614,854 bilhões em moeda local e 398,348 bilhões em moedas estrangeiras.