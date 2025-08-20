Khalifa bin Mohammed e ministro da Educação Superior do Egito discutem abertura de campus da Universidade de Alexandria em Abu Dhabi

CAIRO, 20 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, presidente do Conselho da Universidade de Alexandria – Abu Dhabi, reuniu-se com o ministro egípcio do Ensino Superior e Pesquisa Científica, Ayman Ashour, na sede do ministério, na Nova Capital Administrativa do Egito.

O encontro tratou do andamento das medidas para a inauguração do campus da Universidade de Alexandria em Abu Dhabi, prevista para coincidir com o início do ano letivo 2025–2026. Durante a reunião, as autoridades também discutiram perspectivas de cooperação no ensino superior, pesquisa científica, inovação e intercâmbio acadêmico, com foco na otimização dos resultados científicos para a formação de capital humano e o fortalecimento da economia do conhecimento nos dois países.

Khalifa bin Mohammed destacou que os laços fraternos históricos entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito constituem uma base sólida para o avanço das parcerias acadêmicas e científicas. Ele elogiou o rápido progresso do sistema de ensino superior egípcio e seu crescente prestígio regional e internacional, além de ressaltar o papel pioneiro da Universidade de Alexandria. Segundo ele, o novo campus em Abu Dhabi oferecerá programas acadêmicos avançados, alinhados às necessidades do mercado de trabalho e às prioridades nacionais de desenvolvimento.

Por sua vez, o ministro Ayman Ashour destacou as relações históricas e estratégicas entre os países e reafirmou o interesse do Egito em ampliar a cooperação com instituições acadêmicas dos Emirados em diversas áreas de ensino e pesquisa, contribuindo para a formação de talentos nacionais e preparando novas gerações aptas à inovação e à participação ativa no desenvolvimento sustentável.