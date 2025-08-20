Egito realiza primeira corrida preliminar de camelos de 2025

ALAMEIM, 20 de agosto de 2025 (WAM) — A primeira corrida de camelos de 2025 teve início na pista de corridas de camelos de Alameim, no Egito, como parte do calendário anual de competições da modalidade.

A realização do evento conta com a coordenação da Federação Egípcia de Corridas de Camelos e o apoio da Federação de Corridas de Camelos dos Emirados Árabes Unidos.

A edição deste ano prevê um total de cinco corridas — quatro fases preliminares e uma final — com 32 baterias em cada etapa. O número de camelos inscritos ultrapassa 1.400.

As corridas também incorporam o uso de jóqueis-robôs, com o objetivo de modernizar a prática esportiva e garantir sua continuidade conforme os requisitos contemporâneos.

As pistas de Alameim e Sharm El-Sheikh estão entre os circuitos de corrida de camelos mais importantes da região. Anualmente, esses locais recebem uma série de corridas classificatórias que culminam no festival final, previsto para dezembro de 2025 em Alameim, contribuindo para preservar essa tradição ancestral e fortalecer sua presença no Egito e em toda a região.