Mohammed Al Sharqi recebe ministra da Educação e avalia preparativos para o novo ano letivo

FUJAIRAH, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe-herdeiro de Fujairah, recebeu Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra da Educação, na Corte do Governante de Ajman.

Durante o encontro, o príncipe-herdeiro foi informado sobre os preparativos do ministério para o início do ano letivo de 2025–2026.

O xeique Mohammed destacou o papel central da educação na construção de sociedades e no avanço do desenvolvimento sustentável, ressaltando a importância de adotar as melhores práticas pedagógicas e atualizar os currículos para preservar os valores nacionais e apoiar as metas de desenvolvimento do país.

Ele também reafirmou o compromisso do governo de Fujairah, sob as diretrizes do xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante do emirado, de fortalecer o setor educacional em todas as instituições locais, por meio da oferta de recursos necessários para melhorar os resultados em consonância com a visão sustentável dos Emirados.

As discussões abordaram as últimas iniciativas e prioridades do ministério para o novo ano letivo, em especial a promoção da identidade nacional e da língua árabe.

O xeique Mohammed reiterou o apoio de Fujairah à visão educacional dos Emirados Árabes Unidos e à parceria com o Ministério da Educação para alcançar níveis mais elevados de qualidade e competitividade.

Ele elogiou ainda os esforços do ministério no contínuo aprimoramento do processo educacional e desejou sucesso à pasta, ao corpo docente e aos estudantes no novo ciclo.

Al Amiri agradeceu ao príncipe-herdeiro de Fujairah pelo interesse demonstrado no setor educacional e pelo apoio ao fortalecimento da qualidade e dos resultados da área.

A reunião contou com a presença de Mohammed Hamza Al Qassim, subsecretário do Ministério da Educação.