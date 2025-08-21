EAU condenam ataque terrorista contra mesquita na Nigéria

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram forte condenação ao ataque terrorista contra uma mesquita no norte da Nigéria, que deixou várias vítimas fatais.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a rejeição dos EAU a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que tenham como objetivo minar a segurança e a estabilidade.

A pasta também expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, assim como ao governo e ao povo da República Federal da Nigéria diante do ataque brutal.